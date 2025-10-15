Personal policial logró recuperar dos motos que presentaban pedido de secuestro. Uno de los operativos ocurrió en Lateral de Circunvalación y Salta, en Capital, cuando los uniformados entrevistaron a una persona en una moto enduro Corven Triax 250cc.

Confirmaron que la patente era falsa y que los números del motor y el cuadro correspondían a un rodado con pedido de secuestro desde el 26 de agosto de 2024 por presunto robo, dependiente de la Comisaría 4ta.

Moto secuestrada. Foto: Policía de San Juan.

Además, descubrieron que la persona que guiaba la moto se trataba de un menor, oriundo de Chimbas. Quedó a disposición del Juzgado de Menores.

En otro lugar, más precisamente en avenida Alem y calle Valdivia, Capital, los uniformados entrevistaron a un sujeto de Santa Lucía, que iba en una Gilera Smash. También con patente falsa, ya que al cruzar datos con el motor y cuadro, confirmaron que se trataba de un rodado con pedido de secuestro desde el 30 de julio de 2025 por robo agravado en jurisdicción de Comisaría 17ta de Chimbas.

 