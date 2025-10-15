Recuperaron dos motos con pedido de secuestro: una era guiada por un menor de edad Ambos rodados tenían la patente adulterada.

Personal policial logró recuperar dos motos que presentaban pedido de secuestro. Uno de los operativos ocurrió en Lateral de Circunvalación y Salta, en Capital, cuando los uniformados entrevistaron a una persona en una moto enduro Corven Triax 250cc.

Confirmaron que la patente era falsa y que los números del motor y el cuadro correspondían a un rodado con pedido de secuestro desde el 26 de agosto de 2024 por presunto robo, dependiente de la Comisaría 4ta.

Moto secuestrada. Foto: Policía de San Juan.

Además, descubrieron que la persona que guiaba la moto se trataba de un menor, oriundo de Chimbas. Quedó a disposición del Juzgado de Menores.

En otro lugar, más precisamente en avenida Alem y calle Valdivia, Capital, los uniformados entrevistaron a un sujeto de Santa Lucía, que iba en una Gilera Smash. También con patente falsa, ya que al cruzar datos con el motor y cuadro, confirmaron que se trataba de un rodado con pedido de secuestro desde el 30 de julio de 2025 por robo agravado en jurisdicción de Comisaría 17ta de Chimbas.