En un operativo desarrollado por el Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, personal policial logró recuperar dos motocicletas y una freidora de aire que habían sido robadas de una finca ubicada en la intersección de calles Bazán Agras y Florida, en la localidad de Carpintería, departamento Pocito.

El hecho ocurrió en la noche del, cuando personas desconocidas sustrajeron una, unay unadel domicilio de la señora, quien realizó la correspondiente denuncia ante la

Inmediatamente se inició la investigación, que avanzó de forma rápida gracias al despliegue del grupo motorizado encabezado por el Oficial Principal Sánchez. Las tareas investigativas permitieron orientar la búsqueda hacia una zona ubicada a unos 3 kilómetros al oeste del lugar del hecho, al pie del cerro.

El rastrillaje en esa zona de difícil acceso permitió localizar y recuperar los elementos robados. La dependencia jurisdiccional colaboró en el traslado de los objetos sustraídos, y el procedimiento concluyó alrededor de las 2:00 de la madrugada del día siguiente.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar y detener a los autores del hecho. Desde la fuerza destacaron la importancia del rápido accionar y coordinación entre las distintas unidades intervinientes.