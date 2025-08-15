Refacción del edificio 9 de Julio: un obrero cayó desde el cuarto piso y sufrió graves golpes, ¿por una falla en el arnés? Realizaba soldaduras y aseguran que se le desprendió un arnés.

Un obrero resultó gravemente herido al caer desde el cuarto piso del edificio 9 de julio donde trabajaba haciendo soldaduras en altura. La construcción, ubicada en Ignacio de la Roza entre Jujuy y Aberastain, está siendo remodelada para albergar a parte del Poder Judicial.

El trabajador fue identificado como Matías D. Fioretti Aballay de 30 años, informó la policía. Asegura el informe que el empleado herido se encontraba realizando tareas de soldadura en el cuarto piso y se le habría desprendido el arnés produciendo su caída.

Atendido primero por una ambulancia de emergencias, fue trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital Guillermo Rawson.

Según se informó, sufrió contusión cráneo facial, traumatismo de tórax, escoriaciones varias y politraumatismo, fue asistido y dejado en observación.