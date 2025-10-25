Rescatan a una mujer que se accidentó cuando hacía trekking en Las Tapias Una mujer de 36 años sufrió una fractura mientras caminaba por un sendero cercano al río San Juan.

Un operativo de rescate se desplegó este sábado en la zona de Las Tapias, departamento Ullum, luego de que una mujer sufriera una fractura mientras realizaba trekking junto a un grupo de personas.

La víctima, identificada como Marcia Gisel Pérez, de 36 años, sufrió una quebradura en su pierna izquierda en un camino paralelo al río San Juan, lo que motivó la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, personal del Grupo GERAS y efectivos locales ingresaron a pie con una tabla rígida y un bolso de trauma hasta el lugar donde se encontraba Pérez. Allí, fue inmovilizada y descendida desde una cresta del cerro mediante cuerdas, antes de ser trasladada en la caja de un móvil policial hasta una zona segura, donde recibió atención médica.