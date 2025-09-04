Rescataron un cóndor en un loteo municipal de 9 de Julio: fue trasladado al Faunístico El ave permanecerá en observación hasta que pueda ser liberado en su hábitat natural.

En las últimas horas, personal policial participó de un rescate insólito en un loteo municipal de 9 de Julio: identificaron a un cóndor y lo trasladaron hasta el Parque Faunístico para su recuperación.

Según las fuentes, uniformados de la Policía Ecológica y la bióloga Dra. Yésica Díaz llegaron hasta un domicilio del Loteo Municipal Las Chacritas tras un llamado de alerta por la presencia de un cóndor que se encontraba fuera de su hábitat natural.

Tras confirmar su estado, lo llevaron hasta el Parque Faunístico de Rivadavia donde permanecerá hasta que pueda ser liberado. En tanto, explicaron que se trata del ave voladora más grande del mundo, en cuestión de kilos y envergadura, ya que pesa 15 kilos en promedio y lo destacaron como “un símbolo nacional de Argentina”.

Finalmente, remarcaron la rápida acción de los efectivos y la colaboración de los expertos para su cuidado y conservación.