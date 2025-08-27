Reventaron la vidriera de una joyería a metros de Plaza 25 y cargaron en mochilas un botín millonario Los ladrones violentaron una persiana y rompieron la vidriera de Bvlgary Joyas. Fueron atrapados poco después.

Un violento hecho se registró en la madrugada de este miércoles en pleno microcentro sanjuanino. Dos adolescentes quedaron detenidos después de protagonizar un robo en Bvlgary Joyas, un local ubicado dentro de la tradicional Galería Central, a escasos metros de Plaza 25 de Mayo.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los delincuentes forzaron una de las persianas de ingreso a la galería y, una vez dentro, destrozaron la vidriera del comercio de joyas para llevarse parte de la mercadería. Las fotos muestran las estanterías casi vacías en partes del local. Los ladrones cargaron el botín millonario en mochilas.

Sin embargo, la maniobra fue advertida y en un rápido accionar, efectivos policiales lograron interceptar a los autores, que resultaron ser dos menores de edad. Ambos quedaron a disposición de la Justicia de Menores.

Mientras tanto, personal del local trabaja en el lugar para relevar los daños en el local y determinar con precisión el botín que alcanzaron a sustraer.