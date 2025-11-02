Revuelo en Villa Krause por la detención de una pareja de mecheros Un video que se hizo viral y muestra el momento en el que la policía se lleva presos a un hombre y una mujer.

Gritos e insultos, además de gran cantidad de curiosos a muy pocos metros fue el contexto dea la detención de dos personas en el boulevard Sarmiento en Villa Krause.

En una de las cuadras del principal paseo rawsino, una persona filmó el momento de tensión que se produjo cuando la policía apresó a un hombre joven y una mujer, a quienes acusaban de robar dentro de un comercio.

El video se viralizó en redes y puede verse a un mujer insultando a la que es detenida, que se resiste fuertemente. Actuó personal de la Comisaría sexta.