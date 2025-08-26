Robaron dinero y celulares de una clínica céntrica tras causar destrozos El hecho ocurrió el domingo en Córdoba Salud. Los delincuentes forzaron accesos y huyeron con cerca de $133 mil y dos teléfonos.

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió la zona céntrica de Capital el pasado domingo. Delincuentes irrumpieron en la clínica Córdoba Salud, situada en Avenida Córdoba al 56 Este, y tras provocar destrozos se llevaron una suma de dinero en efectivo y dos celulares.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ª por el propietario del lugar, quien descubrió el robo alrededor de las 20:30 al llegar al establecimiento. Según relató, encontró las ventanas forzadas, las puertas internas violentadas y todo revuelto en el interior.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los ladrones se alzaron con unos 133 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. Si bien el edificio cuenta con cámaras de seguridad, al momento del hecho no estaban en funcionamiento y la falta de un cierre perimetral habría facilitado el ingreso.

La investigación quedó en manos del ayudante fiscal Jorge Sánchez, de la UFI Delitos contra la Propiedad. Se ordenaron pericias, relevamientos fotográficos y la búsqueda de testigos, además de la revisión de cámaras públicas y privadas de la zona. Hasta el momento, no hay detenidos.