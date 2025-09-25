Robaron en una escuela y se llevaron verduras de una finca: fueron detenidos Dos hombres fueron aprehendidos y serán juzgados bajo el sistema de Flagrancia.

Dos hombres ingresaron a robar el ENI 27 Julio Cortázar del departamento Pocito,se llevaron varios objetos y fueron detenidos cerca del lugar.

Personal de la Comisaría 7° informó que los sospechosos tenían en su poder objetos sustraídos del establecimiento a donde habían ingresado violentando uno de los paños del perímetro exterior y que además comprobaron que habían hurtado verduras de una finca aledaña.

Efectivos del Grupo Motorizado de Unidad Coordinadora de Departamentales lograron aprehender a los sospechosos y se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.

Los detenidos, Franco G. Miranda Figueroa y Jesús M. Gordillo, quedaron a disposición de la justicia, bajo el cargo de robo simple en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa.