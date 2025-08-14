Robaron en una vivienda de Chimbas y los condenaron a seis meses tras las rejas

Este jueves, dos sujetos fueron condenados a 6 meses de prisión efectiva por el delito de Robo en calidad de autores pero uno de ellos deberá pasar un año ya que cuenta con una sentencia previa.

Rodrigo Yoel Oliva recibió la pena de medio año de prisión que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial mientas que Maximiliano Cerroria sumó 6 meses más por tener una condena anterior y pasará un año en el Penal.

Ambos recibieron su pena por ingresar a una vivienda del barrio 22 de Diciembre, en Chimbas, y robar varios efectos.