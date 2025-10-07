Robaron un caballo en Sarmiento y fue recuperado en Caucete El equino era trasladado en un vehículo alquilado y el sujeto no pudo comprobar su propiedad.

Personal de la Unidad Rural N°4 confirmó que lograron recuperar un caballo que había sido robado en Sarmiento. Según las fuentes, el dueño realizó la denuncia y montaron un operativo para dar con el animal.

Los uniformados expertos en la materia revisaron todos los vehículos de gran porte que circulaban en las rutas que conectan con Sarmiento. Fue hallado en Caucete cuando era transportado en una movilidad alquilada por un sujeto identificado como Yacante, de 25 años. El sospechoso afirmó que los animales eran de su propiedad y que las marcas estaban en trámite, pero las autoridades lo desmintieron.

El equino fue reconocido por su dueño y restituido, mientras que Yacante quedó vinculado a un legajo por la UFI de Delitos Contra la Propiedad y también enfrenta un expediente contravencional en el Juzgado de Paz de Caucete.