Una familia de Rivadavia vivió horas de angustia tras sufrir el robo de su perro, un Weimaraner de nombre Braco, que finalmente fue recuperado gracias a un operativo policial.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio Atsa, donde desconocidos sustrajeron al animal. Desesperados, los dueños publicaron la desaparición en redes sociales con la esperanza de dar con su paradero.

Personal de la Comisaría 23° inició tareas investigativas y logró ubicar al can en la Villa Chacabuco, también en Rivadavia. Con apoyo de efectivos de la Comisaría 30°, se procedió al secuestro y posterior restitución a la familia.

Braco, de 18 meses, pelaje marrón, collar claro y una particular mancha en el pecho tipo corbatín, volvió sano y salvo con sus dueños, que celebraron emocionados la recuperación.