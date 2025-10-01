Robaron una manguera en cuestión de segundos, fueron filmados y quedaron detenidos El hecho ocurrió en el interior del

Este miércoles en la madrugada, dos sujetos robaron en cuestión de segundos una manguera que estaba en el jardín delantero de una vivienda del Barrio Los Plátanos, en Rawson.

La damnificada oyó ruidos extraños y cuando revisó las cámaras de seguridad, se dio cuenta cómo dos personas se habían llevado una manguera. En ese momento, personal policial que realizaba recorridas por la zona pasó por el domicilio y recibió la denuncia de la mujer, que proporcionó las imágenes de las cámaras.

Minutos más tarde, detuvieron a los sujetos, identificados como Carlos Castro y Oscar Balmaceda, quienes tenían aún en su poder el elemento robado.

El agente Sebastian Coria de la Unidad Operativa Ansilta, oficial ayudante Mariano Castro y el agente Braian Mallea de la subcomisaría del Barrio Ansilta trabajaron en el lugar.

Así fue cómo se robaron una manguera:

