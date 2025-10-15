Robó un equipo de soldar autógeno valuado en más de 3 millones de pesos y lo detuvieron La víctima fue un técnico en refrigeración. Por el hecho hay un detenido.

Personal de la Comisaría 16° de Calingasta realizó una serie de allanamientos y rastrillajes en la zona del Alto Verde y los cerros contiguos al Cementerio y del Cristo de la Misericordia, y logró recuperar un equipo de soldar autógeno que había sido denunciado como sustraído.

El equipo, valuado en aproximadamente 3 millones de pesos, es fundamental para su dueño, un técnico en refrigeración que lo utiliza para su trabajo.

Gracias a la investigación realizada por personal policial de la Comisaría 16ª, el equipo será restituido al damnificado en las próximas horas, con la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Por el hecho hay un detenido.