Robó un gato hidráulico y se delató él mismo: pasó por la puerta de la comisaría escondiendo el aparato en su ropa El hecho ocurrió en el barrio Hualilán. El sujeto tiene 20 años y quedó detenido imputado por el delito de hurto en grado de tentativa.

Un insólito hecho ilícito tuvo lugar en el barrio Hualilán en Rawson en la mañana de este miércoles. Un sujeto robó un gato hidráulico y cuando pasó caminando por el frente de la Comisaría 25° se delató solo, ya que escondió el gato en su ropa y los efectivos policiales lo detuvieron.

Todo ocurrió cerca de las 11 de la mañana en calle José Hernández 1198, en Rawson. Gabriel Alexis Núñez Ponte, de 20 años de edad, vecino del mismo barrio, sustrajo un gato hidráulico del auto de una vecina. Mientras trasladaba este efecto a pie por calle Guayaquil, a 200 metros del domicilio de la víctima, enfrente de Comisaría 25°, fue advertido por personal policial quien notó su actitud sospechosa llevando el gato oculto entre su ropa. Al intentar entrevistarlo el sujeto se dio a la fuga y fue aprehendido a los pocos metros del lugar.

Al realizar recorridas, personal policial entrevistó a la damnificada quien notó el faltante de este efecto y a posterior reconoció como suyo el secuestrado.

Se hizo presente por Fiscalía, Carlos Ortis y Agustín Caballero Vidal, quienes imputaron al sujeto por el delito de hurto en grado de tentativa.