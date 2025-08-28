Robó una moto de una casa y fue capturado mientras caminaba tranquilo con el rodado al lado Por el hecho detuvieron a un joven de 18 años.

En las últimas horas, personal policial de la Comisaría 28va detuvo a un sujeto que había robado un vehículo de una vivienda de Capital. Según las fuentes, el hecho ocurrió en las inmediaciones de José Martí y 9 de Julio cuando un delincuente ingresó al domicilio y se llevó una Yamaha XTZ 125cc.

Sin que los dueños se percataran, se fue del lugar y cuando dieron el alerta al 911, los uniformados recorrieron la zona para dar con el ladrón. A pocas cuadras, sorprendieron a un muchacho, quien caminaba con el rodado a su lado.

Tal como se ve en las imágenes que capturó una cámara de seguridad de la zona, el joven tiró la moto y emprendió su escape. Pero a los metros lograron capturarlo. Elian Jonatan Salinas (18) quedó a disposición de UFI Flagrancia.

El video de la detención: