Romance y desaparición de jubilados en Chubut: el fiscal del caso reveló lo peor El fiscal Cristian Olazábal brindó detalles inquietantes.

El fiscal Cristian Olazábal brindó detalles sobre la investigación en el caso de los jubilados desaparecidos en Piedras Coloradas. “No creo que estén con vida”, aseguró el funcionario.

“Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Si lo tengo que responder desde el sentido común, diría que no”, sostuvo a la prensa.

Olazábal explicó que las huellas encontradas alrededor de la camioneta no permiten confirmar si corresponden a los jubilados, y agregó: “Podrían ser de terceros o, pensando en la hipótesis de un robo, de los propios delincuentes”.

También se obtuvieron filmaciones de cámaras públicas y privadas, aunque, según el fiscal, “no podemos afirmar que los jubilados hayan estado en el interior -de la camioneta-, esto se va a corroborar a partir de pericias genéticas”.

Finalmente, indicó que se realizó un mapeo de la zona: “Hicimos un mapeo desde el momento en que salieron de su casa hasta la zona de Rocas Coloradas, y luego más arriba, Puerto Vícero, donde fue hallado el vehículo”. (Fuente: TN)