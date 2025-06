San Juan busca a Juan de Dios Valdez hace más de una semana y aún no hay rastros El hombre de 70 años, que padece demencia senil, desapareció el 11 de junio en Albardón. La Policía provincial mantiene un fuerte operativo de rastrillaje en múltiples departamentos, pero hasta ahora no ha tenido resultados. El Ministerio de Seguridad volvió a difundir su imagen y pide colaboración urgente.

A pesar de un amplio y sostenido operativo de búsqueda que ya lleva más de una semana, la Policía de San Juan todavía no logra dar con el paradero de Juan de Dios Valdez, un hombre de 70 años que padece demencia senil y fue visto por última vez el 11 de junio en Albardón. La falta de resultados concretos, pese al uso de drones, perros, más de 700 efectivos y rastrillajes en varios departamentos, motivó que el Ministerio de Seguridad volviera a difundir públicamente su imagen y características, apelando nuevamente a la colaboración de la comunidad.

La búsqueda comenzó formalmente el jueves 12 y tiene base en Villa Villicum, lugar donde vivía Valdez. Desde entonces se repite cada jornada un despliegue coordinado que se inicia desde su domicilio y se extiende hacia ambos laterales, cubriendo zonas clave como el Parque Industrial, los basurales cercanos, ambos lados de la Ruta Nacional 40, pozos y sectores como La Laja. A esto se suma la intervención en departamentos vecinos como Angaco, San Martín, Chimbas, Rawson y Capital, donde se recibieron llamados con supuestos avistamientos.

El operativo cuenta con el trabajo articulado de distintas áreas policiales, incluyendo la División Canes, drones civiles y de la Policía Rural, motoristas de la base del barrio Kirchner, bomberos voluntarios y baqueanos. Incluso algunos efectivos pusieron a disposición sus propios equipos para facilitar la tarea. Se utilizaron drones con nueva tecnología de detección de formas, volando a baja altura para mejorar la visualización del terreno.

Sin embargo, hasta el momento no se encontró ninguna pista firme. Las huellas halladas no pudieron vincularse de forma confiable, y no se encontraron el bastón ni las alpargatas que llevaba Valdez. Las cámaras del sistema Cisem, que han sido fundamentales para descartar alertas falsas, tampoco captaron imágenes útiles en los horarios clave. Los vecinos dijeron haberlo visto por última vez entre las 7.30 y las 9 del jueves posterior a su desaparición, pero ninguna cámara de la zona confirmó su salida.

La comisario inspector Viviana Rodríguez, jefa de la unidad policial afectada al operativo, explicó que el helicóptero de la provincia no puede ser utilizado por fallas técnicas, lo que limita las herramientas disponibles para cubrir más territorio en menos tiempo. Aun así, la búsqueda no se detiene: “No hay un límite de tiempo para el operativo. Se evalúa día a día, seguimos activamente”, afirmó.

También se pidió colaboración a la Policía de Jáchal y a hospitales y controles limítrofes de la provincia, que ya cuentan con su fotografía para detectar si pudo haber salido de San Juan. Además, se repartieron panfletos con su imagen y características físicas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Juan de Dios Valdez mide 1,60 metros, es de contextura mediana, tez trigueña, ojos marrones, cabello corto y canoso, barba corta del mismo tono. Al momento de desaparecer vestía un buzo gris con parte superior azul, pantalón oscuro y alpargatas negras. Suele recoger piedras y botellas y tiene una gran dificultad para orientarse debido a su enfermedad.

Esta no es la primera vez que se extravía, pero nunca por un período tan prolongado. El cuadro de demencia senil complica la situación y aumenta la preocupación de las autoridades. La familia también expresó su angustia ante la falta de novedades.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía insisten en la importancia de que cualquier persona que crea haberlo visto o tenga algún dato, por mínimo que parezca, se comunique de inmediato al 911, al 264 580 7068, o de forma anónima al 491.

La esperanza de encontrarlo sigue firme, pero el paso de los días y la ausencia de indicios concretos obligan a reforzar la difusión pública y mantener todos los frentes de búsqueda activos.