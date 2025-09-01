Se ausentaron unas horas de su casa, alguien entró por la ventana del fondo y les robó 10.000 dólares Lo padeció una mujer de 79 años. Salió con una pariente el último viernes y, al volver, descubrieron que les faltaban sus ahorros.

Un equipo de investigación de la UFI de Delitos Contra la Propiedad dirigido por los fiscales coordinadores, Cristian Catalano y Claudia Salica, busca pistas para dar con los delincuentes. Una ventana del fondo forzada, adentro todo revuelto y, lo que imaginaban: alguien había entrado para robarles. Y no se fue con las manos vacías, él o los ladrones, encontraron una mochila en la que había unos 10.000 dólares (algo más de 13 millones de pesos) que la dueña de casa, una mujer de 79 años, tenía ahorrados.

El delito conocido en la jerga como ‘escruche’ (robo en ausencia de moradores) ocurrió en una casa de la calle Ramón y Cajal, en Capital, durante las horas en que la dueña de casa y una pariente suya, de 43 años, se ausentaron.

El caso es investigado por los fiscales coordinadores, Cristian Catalano y Claudia Salica, con la ayudante fiscal, Florencia Caillet, y un equipo de policías de la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Y ocurrió entre las 19,30 del último viernes y cerca de las 3 de la madrugada del pasado sábado. Durante esas horas, ambas mujeres se habían ausentado de la casa y, al volver, se toparon con un cuadro desesperante. Entonces descubrieron que al menos un delincuente se había apoderado de la mochila en la que guardaban el dinero y documentos varios, precisaron fuentes de la investigación.

La toma de rastros en la escena del robo, la búsqueda de testigos y los registros de cámaras de seguridad, públicas y privadas, son parte de las medidas encaradas por los pesquisas para esclarecer el caso.