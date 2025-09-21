Se conoció la identidad del ciclista que murió trágicamente en Ullum El fallecido no portaba identificación al momento del accidente, por lo que fue uno de los hijos quien lo identificó en la morgue judicial.

Se conoció la identidad del ciclista que murió trágicamente el sábado en la Ruta 60 en Ullum cuando estiman que una ráfaga de viento le hizo perder el control y se estrelló contra uno de los muros en la zona de descenso del paredón. Se trata de un hombre de 61 años, que fue identificado por uno de sus hijos en la morgue judicial, ya que al momento del accidente no portaba documento.

Según informaron fuentes judiciales se trata de Sergio Osvaldo Cattaneo, de 61 años.

Cattaneo se trasladaba es una bici profesional, marca Trek . El ciclista sufrió una caída, se estrelló contra el boulevard y el golpe fue letal, perdiendo la vida en el lugar.