Se conoció un video de Loan jugando con sus padres una semana antes de la desaparición En las imágenes se ve al niño en una cama riéndose e interactuando con su familia. La jueza del caso aclaró que los papás del niño no están imputados

Risas, un muñeco y bromas con sus padres. Ése podría ser el resumen de un video de 27 segundos al que accedió Infobae en el que se puede ver a Loan Peña, el niño de 5 años que es buscado desde 13 de junio, jugando en su cama con un muñeco. Las imágenes fueron grabadas una semana antes de la desaparición y las voces adultas que se escuchan son de sus padres, según pudo corroborar este medio.

El video surge en un momento sensible para la causa judicial que intenta establecer qué sucedió con Loan, de quien no hay rastros hace 85 días. Esta semana los papás de Loan se mostraron unidos en otro video y presentaron una denuncia contra quienes los difaman. Entre los acusados por la pareja se encuentra su ex abogado, Fernando Burlando, quien públicamente había sembrado dudas sobre el rol de los progenitores.

“Somos María y José y estamos buscando a nuestro niño. Nuestro niño es Loan. Ayúdanos a encontrarlo”. Juntos también ahora en la querella, presentaron un escrito ante la jueza Cristina Pozzer Penzo. A la magistrada le piden un certificado que los libre de sospecha en la causa por la sustracción del nene para que puedan presentarlo en el fuero Civil en contra de aquellos que los han difamado.

En esa presentación, que lleva la firma de ambos papás de Loan, ahora representados en conjunto por el abogado Roberto Méndez, solicitaron ante el Juzgado Federal de Goya una “certificación” de que no están “denunciados ni sospechados ni imputados en esta causa”.

A partir de la presentación de la querella, el juzgado federal que instruye el caso le dio curso a una denuncia por “presunto acoso cibernético y/o el delito que surja” contra Burlando “y/o quien resulte eventualmente responsable de los hechos y/o conductas presuntamente ilícitas denunciadas”, según una resolución fechada el 4 de septiembre.

Además, dejó en claro que sobre los papás del niño no pesa ninguna sospecha. “Hace saber que las personas que son sospechadas en autos obran en carácter de imputados/as y son de conocimiento del suscripto, no teniendo otra información que brindar al respecto debiéndose tener presente el estado primigenio de la instrucción y los fines procesales de la misma”, especificó la jueza del caso.

Los imputados en la investigación, que a su vez están detenidos, son Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi; María Victoria Caillava; Carlos Guido Pérez; Laudelina Peña y el comisario Walter Maciel. El ex policía Francisco Méndez, acusado de ser informante de Maciel, fue liberado con falta de mérito.