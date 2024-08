Dieron a conocer la identidad del obrero fallecido en un accidente laboral El operario trabajaba realizando tareas de mantenimiento, informaron desde la UFI Delitos Especiales.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta miércoles se registró un accidente laboral con un desenlace fatal en un galpón de Santa Lucía. Un obrero que realizaba tareas de mantenimiento falleció luego de que parte del disco del esmeril que usaba impactara en su cabeza, provocando un gran sangrado, según la Unidad Fiscal de Investigaciones Delitos Especiales.

La persona fallecida fue identificado como Cristian Gastón Rojas, de 50 años de edad, precisaron las fuentes del caso.

El hecho ocurrió en la empresa Hugo Ferrer en departamento Santa Lucia, ruta 20 km 3, que se dedica a fabricación de herramientas para el agro. Según se informó, el operario estaba realizando tareas de mantenimiento cuando se rompió el disco golpeando su cráneo.

Fuentes judiciales destacaron que en la inspección ocular se constató que no se era una máquina estandarizada y que el esmeril tenía un protector de fabricación casera (no el original); asimismo no se aclaró si el operario tenía elementos de protección en su rostro y manos al momento del accidente.