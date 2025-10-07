Se paseaba en una moto robada, lo descubrieron y luego de una persecución fue capturado El sujeto tiene 30 años. Y quedó vinculado a la investigación por la sustracción del rodado.

Sergio Exequiel Baigorria tiene 30 años y, al parecer, pocos amigos. Porque los primeros que lo vieron pasearse en una moto que no era suya por el interior del Lote Hogar 5, en Rawson (también conocido como Barrio Victoria), avisaron a la Policía en cuestión de minutos se veía envuelto en una persecución. Ocurrió en la madrugada del lunes.

Sabedor de que esa moto Guerrero Trip 110cc no era suya, aceleró por algunos tramos, pero al final decidió abandonarla y emprender el escape a pie. Logró meterse a una casa de la calle Güemes y allí se resistió al arresto, pero los policías de la Subcomisaría de Villa Hipódromo lograron capturarlo y se lo llevaron esposado a los calabozos.

Ahora enfrenta una investigación por la sustracción de la moto y también por resistencia a la autoridad, indicaron fuentes policiales.