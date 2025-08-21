Se quedó a dormir en la casa de su tía y le robó una garrafa La dueña de casa había compartido bebidas con el joven, conocido como “El Porteño”. La Policía recuperó el artefacto que intentaba vender en el barrio.

Un insólito episodio de inseguridad se registró en 9 de Julio, cuando una mujer denunció que su propio sobrino le robó una garrafa tras pasar la noche en su vivienda.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el Loteo Municipal Las Chacritas, donde Salinas, de 34 años, se encontraba tomando bebidas alcohólicas en su casa junto a una amiga y a su sobrino, Diego Borques (28), conocido en el ambiente delictivo como “El Porteño”.

Durante la madrugada, la dueña de casa y su amiga se fueron a descansar, pero al despertar al mediodía descubrieron que la garrafa de 10 kilos había desaparecido. Minutos más tarde supieron que el joven la ofrecía a vecinos de la zona por unos $40.000.

Personal de Comisaría 31ª inició una rápida investigación y finalmente logró recuperar el artefacto, que fue entregado en forma voluntaria. Por disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, la garrafa fue restituida a su propietaria.