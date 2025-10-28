Se robó una moto, lo sorprendieron y escapó: policías recuperaron el rodado El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle 25 de Mayo y Salta.

Efectivos de la División Comando Norte recuperaron una motocicleta que había sido robada horas antes en la jurisdicción de Cipolletti.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo ocurrió mientras el personal realizaba recorridas preventivas por calles Salta y 25 de Mayo, en Rawson. En ese momento, los uniformados observaron a un hombre que se desplazaba en la moto sustraída.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida por Pasaje Urquiza y terminó abandonando el rodado en la vía pública.

La motocicleta había sido robada cerca de la 1.30 de la madrugada, y tras ser recuperada fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente. En tanto, la Policía continúa con las tareas investigativas para dar con el paradero del autor del hecho.