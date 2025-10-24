Secuestran dos motos en Albardón: tenían numeraciones adulteradas y patentes falsificadas Los vehículos presentaban irregularidades.

En un control preventivo realizado, en las calles Nacional y Castelli, en Albardón, personal policial secuestró dos motocicletas que presentaban serias irregularidades en su numeración y documentación.

El hecho ocurrió este jueves en la noche y los efectivos secuestraron una Zanella RX 150cc, que era guiada por Carlos Leonardo Quiroga. Al revisar los datos, constataron que el número de motor no coincidía con el consignado en la cédula identificatoria y que el chasis tenía signos de adulteración. Además, la patente era de material plástico y no cumplía con las medidas de seguridad reglamentarias, por lo que se labró un acta de infracción.

Algo similar ocurrió con la moto que conducía Fernando Muñoz; una Maveric 110 cc, ya que número de motor no coincidía con los registros y el chasis tenía la numeración suprimida. Ambos conductores quedaron vinculados a causas de la UFI Genérica.