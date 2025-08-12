Secuestran un camión con 30 toneladas de cuarzo extraído de Valle Fértil sin documentación El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional N° 141, donde efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” detectaron la infracción a la Ley Provincial 494-M y dispusieron el secuestro preventivo del rodado y la carga.

En un operativo de control llevado a cabo por efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional, sobre el kilómetro 202 de la Ruta Nacional N° 141, fue interceptado un camión con acoplado que transportaba cerca de 30 toneladas de mineral cuarzo proveniente de Valle Fértil.

Durante la inspección, los gendarmes constataron que el transportista no contaba con la guía de tránsito de minerales y rocas, documentación exigida por la Ley Provincial 494-M, infringiendo específicamente los incisos 21, 30 y 32 que regulan el transporte de este tipo de carga en la jurisdicción provincial.

Ante esta irregularidad, el Juzgado de Paz de Caucete y el Ministerio de Minería ordenaron el secuestro preventivo del camión y de la carga de cuarzo, que quedaron a disposición de la autoridad judicial competente. Mientras tanto, continúa el procedimiento administrativo y judicial para determinar responsabilidades y posibles sanciones.