Secuestraron 55 aves autóctonas y objetos usados para carreras de galgos Luego de una investigación, se realizaron allanamientos y detuvieron a tres personas.

En el marco de una investigación por infracción a la ley de protección de fauna autóctona se realizaron de allanamientos en Los Berros, a cargo de la Policía de Sarmiento, a través de la Unidad Rural 4 El Acequión y se recuperaron aves autóctonas y objetos relacionados a carreras ilegales de galgos.

Durante el operativo, se secuestraron 55 aves autóctonas protegidas por leyes nacionales y provinciales, entre ellas benteveos, diucas, jilgueros, loicas, cardenales copete rojo, entre otras especies.

También se incautaron 70 jaulas, transportines y tramperos de madera y alambre, un cuadro de bicicleta de fabricación casera utilizado para carreras de perros de raza galgo y cuatro bozales de perros.

En el operativo detuvieron a tres hombres, de 45 años; 25 y 28 años, quienes fueron trasladados a sede policial para cumplimentar los requisitos legales.

La Policía recordó a la ciudadanía que “la captura y comercialización de aves autóctonas está prohibida y se encuentran protegidas por leyes nacionales y provinciales”.

Por denuncias relacionadas con la fauna silvestre a los siguientes contactos: Unidad Rural 1 y 2: 264 583-2804.