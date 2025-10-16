Secuestraron en San Juan un auto implicado en robo millonario en Mendoza El hecho ocurrió en mayo de este año, en la zona de de Chacras de Coria

En las últimas horas se conoció el hallazgo que realizó la Brigada de Investigaciones Oeste (BIO) sobre un vehículo que tenía pedido de secuestro de Mendoza. Desde la BIO informaron que tras una investigación conjunta con la Policía de Mendoza, lograron secuestrar un Ford Focus implicado en un robo agravado ocurrido en Chacras de Coria.

El hecho ocurrió en mayo pasado, cuando tres sujetos armados sorprendieron a un joven en su vivienda y le sustrajeron varios efectos y dinero en efectivo. Tras recabar datos, los investigadores lograron determinar el paradero del vehículo en Rivadavia y lo interceptaron en las calles Meglioli y Comandante Cabot.

Tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de robo agravado y era conducido por el padre de dos de los presuntos autores del hecho. Fue secuestrado y trasladado a Central de Policía para los fines legales correspondientes. La investigación continúa para dar con los responsables del delito.