Siete allanamientos y al menos cuatro detenidos por robo de ruedas de auxilio Interviene la UFI Delitos contra la Propiedad.

Desde la madrugada de este martes, la Policía de San Juan lleva adelante una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia en el marco de una investigación por robo de ruedas de auxilio.

Los operativos comenzaron alrededor de las 5 de la mañana y, hasta el momento, ya se realizaron siete procedimientos que dejaron como saldo cuatro personas detenidas.

Entre los aprehendidos se encuentran dos sujetos conocidos en el ambiente delictivo: uno apodado “El Pitufo” y otro identificado como Pablo Emanuel Díaz, alias “El Dibu”, quien habría llegado desde La Rioja.

Las medidas judiciales fueron ordenadas en el marco de una causa que lleva adelante la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la dirección de la fiscal Claudia Salica.

Fuentes ligadas a la investigación no descartaron que en las próximas horas se produzcan más detenciones o secuestros de elementos vinculados a la causa.