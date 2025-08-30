Un hecho de inseguridad sacudió la tranquilidad de la Escuela ARA San Juan, ubicada en calle Aguilar 268 (Oeste), en plena Capital sanjuanina. Este jueves 29 de agosto por la tarde, un hombre de 29 años fue detenido por intentar robar un matafuegos del interior del establecimiento educativo.
Intervino en el caso el Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Agustín Caballero Vidal, quien dispuso la apertura del correspondiente procedimiento especial de flagrancia.
El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación del hecho.