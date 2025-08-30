Un hecho de inseguridad sacudió la tranquilidad de la Escuela ARA San Juan, ubicada en calle Aguilar 268 (Oeste), en plena Capital sanjuanina. Este jueves 29 de agosto por la tarde, un hombre de 29 años fue detenido por intentar robar un matafuegos del interior del establecimiento educativo.

El sujeto, identificado como Gómez Martín Emanuel, fue sorprendido por efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Central cuando salía del edificio con una mochila. En su interior llevaba un matafuegos que, según confirmaron autoridades escolares, pertenece a la institución y había sido sustraído de una de las galerías.Los policías, que patrullaban la zona, habían observado al hombre ingresar minutos antes al establecimiento. Al interceptarlo, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido y aprehendido en las inmediaciones del colegio.

Intervino en el caso el Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Agustín Caballero Vidal, quien dispuso la apertura del correspondiente procedimiento especial de flagrancia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación del hecho.

Capital Escuelas flagrancia Inseguridad policiales San Juan