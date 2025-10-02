Sospechaban que estafó dos veces con camionetas robadas, pero no hubo pruebas y terminó desvinculado de la maniobra Fiscalía hizo un rastrillaje telefónico y electrónico, una pericia caligráfica y hasta una rueda de reconocimiento. Y ninguna de estas medidas de prueba complicó a Alberto Vicente Meló, que terminó sobreseído.

El juez de Garantías, Gerardo Fernandez Caussi, ratificó el pedido del fiscal, Duilio Ejarque (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) para desligar con un sobreseimiento a un hombre de Sarmiento que, en setiembre y octubre de 2024, recibió dos denuncias por haber celebrado contratos de permuta de vehículos, en los que las víctimas recibieron a cambio dos camionetas Toyota Hilux que habían sido robadas en Mendoza. Una pericia caligráfica y un reconocimiento del sospechoso en rueda de personas, además de un rastrillaje telefónico y otro electrónico del denunciado, Alberto Vicente Meló, dieron resultado negativo y por eso Fiscalía consideró que Meló no había participado en las maniobras delictivas que le atribuían.

Para los investigadores, todo indica que el verdadero autor de las estafas se hizo pasar por Meló (que fue defendido por Fabiana Figueroa) para poder engañar a sus víctimas.

Uno de los perjudicados fue Gonzalo Aranda. Entregó un auto BMW 525i Executive a cambio de una Toyota Hilux que, dos meses después, no pudo transferir porque descubrió que tenia pedido de secuestro por robo en Mendoza. La otra víctima fue Leandro Garramuño; entregó un VW Gol, una moto Honda 250cc, un proyector con pantalla y trípode y $200.000, para recibir una Toyota Hilux que la Policía llegó a buscar a su casa porque también era buscada por haber sido robada en Mendoza.

Aranda perdió definitivamente el auto porque lo tenía con todos los papeles y el formulario 08 para transferir, y el último comprador del vehículo lo adquirió. Para los investigadores, no se probó que el comprador del BMW hubiera sabido que el vehículo era parte de una maniobra fraudulenta y por eso el juez ordenó que se lo entregaran definitivamente.

La investigación para saber quién fue el autor de las estafas, sigue abierta.