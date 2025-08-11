Susto en un barrio rawsino por el hallazgo de una granada Ocurrió en el Barrio Los Horcones.

Un susto mayúsculo vivieron los vecinos del Barrio Los Horcones, en Rawson, cuando un niño de 9 años encontró una granada mientras jugaba y la llevó a su casa. El artefacto, que según las primeras pericias sería una FMK 2 de uso militar, motivó un rápido y amplio operativo policial.

El menor, sorprendido por el hallazgo, decidió mostrárselo a sus padres. Ellos, conscientes del peligro, dieron aviso inmediato a la Policía. Minutos después, efectivos de explosivos y Bomberos llegaron al lugar, aseguraron la zona y retiraron la granada de manera controlada.

La presencia de uniformados, móviles y equipos especiales llamó la atención de todos en el barrio y generó momentos de tensión. Finalmente, la situación fue resuelta sin heridos ni daños, aunque el susto quedará grabado en la memoria de la comunidad.