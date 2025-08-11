Un susto mayúsculo vivieron los vecinos del Barrio Los Horcones, en Rawson, cuando un niño de 9 años encontró una granada mientras jugaba y la llevó a su casa. El artefacto, que según las primeras pericias sería una FMK 2 de uso militar, motivó un rápido y amplio operativo policial.
El menor, sorprendido por el hallazgo, decidió mostrárselo a sus padres. Ellos, conscientes del peligro, dieron aviso inmediato a la Policía. Minutos después, efectivos de explosivos y Bomberos llegaron al lugar, aseguraron la zona y retiraron la granada de manera controlada.
La presencia de uniformados, móviles y equipos especiales llamó la atención de todos en el barrio y generó momentos de tensión. Finalmente, la situación fue resuelta sin heridos ni daños, aunque el susto quedará grabado en la memoria de la comunidad.