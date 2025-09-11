Tenía pedido de captura por violencia de género y cayó por robar una bicicleta El sujeto de 25 años fue captado por las cámaras de seguridad cuando se llevaba el rodado.

En las últimas horas, dieron con un sujeto de 25 años, quien hace algunos días se había robado una bicicleta de la plaza de Villa Santa Rosa, en 25 de Mayo, que además presentaba pedido de captura por violencia de género.

En este sentido, las fuentes informaron que el martes, el hombre identificado como José Gabriel Montaña se llevó una bicicleta, propiedad de una adolescente, quien radicó la denuncia en la Comisaría 10ma, representada por su mamá.

Tras una investigación de los uniformados y el compromiso de los vecinos, descubrieron que Montaña estaba en su vivienda mientra que el rodado lo había escondido en una bodega abandonada de la zona de Ruta 270 y Calle 5.

Inmediatamente lo detuvieron y descubrieron que presentaba pedido de captura desde el 1 de agosto por Amenazas, lesiones y rebeldía de la UFI CAVIG.