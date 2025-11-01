Tensión en Pocito: dos niños de 4 y 5 años desaparecieron mientras estaban en misa y los hallaron a unas tres cuadras Ocurrió cerca de las 11 de la mañana cuando los menores salieron afuera de la parroquia a jugar, mientras sus familiares estaban dentro del templo. Los encontraron en una finca a unos 300 metros.

Minutos de tensión y dramatismo se vivieron esta mañana en Pocito. Dos menores de 4 y 5 años desaparecieron mientras sus familiares se encontraban en el interior de una parroquia. La Policía actuó de inmediato y logró hallarlos en una finca ubicada a unos 300 metros del lugar. Al parecer los chicos se habían desorientado.

Todo ocurrió a las 11.3o horas cuando una mujer manifestó que, mientras se encontraba en la Parroquia Sagrado Corazón, ubicada en calle Aberastain y Calle 14, departamento Pocito, junto a su hija y su nieto de 5 años de edad, advirtieron que el menor, junto a otro niño de 4 años, se habían ausentado del lugar y no los encontraban.

El lugar donde los hallaron.

De inmediato, personal policial de la Unidad Operativa Rinconada se constituyó en el lugar, iniciando la búsqueda de los menores, logrando localizarlos a unos 300 metros del lugar donde se habían extraviado, en el interior de un campo con plantaciones de vegetales.

Ambos niños fueron hallados en buen estado de salud, siendo posteriormente entregados a sus progenitores, con las recomendaciones correspondientes. Al parecer se trató de una travesura de niños que provocó la preocupación lógica de sus familiares y el despliegue policial.