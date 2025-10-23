Tensión y persecución en Caucete: Gendarmería interceptó un paquete con 17 kilos de marihuana cerca del Correo Argentino El operativo, que incluyó una persecución y momentos de gran tensión frente a la plaza departamental, culminó con tres detenidos. La droga provenía de Buenos Aires y estaba disimulada como bijouterie.

Un operativo digno de una película de acción sacudió este jueves el centro de Caucete, cuando Gendarmería Nacional irrumpió en las inmediaciones del Correo Argentino, ubicado en la esquina de Belgrano y Alberdi, tras detectar un paquete con 17 kilos de marihuana. El procedimiento terminó con tres personas detenidas —dos mujeres y un hombre— y un vehículo dañado luego de una breve persecución.

Según confirmaron fuentes oficiales, una de las mujeres se presentó en el correo para retirar la encomienda, que había sido despachada desde Liniers, Buenos Aires, bajo una falsa declaración de contenido: figuraba como mercadería de bijouterie. Una vez que tomó posesión del paquete, los gendarmes intervinieron y la interceptaron en la vía pública.

En ese instante, sus dos acompañantes, un hombre oriundo de Rivadavia y otra mujer de Santa Lucía, se percataron del operativo e intentaron escapar en un auto. El conductor aceleró para huir, pero perdió el control e impactó contra un vehículo estacionado frente a las oficinas de OSSE, a pocos metros del correo. La maniobra desató una persecución de unos 60 metros, que terminó con la reducción de los sospechosos por parte de los uniformados.

Dentro del paquete se hallaron cuatro bultos compactados de marihuana, con un peso total de 17 kilos. Los efectivos de Gendarmería, con apoyo de la Policía Federal, cercaron la zona y realizaron las pericias correspondientes mientras el operativo mantenía vallado el sector durante varios minutos.

En redes sociales, el periodista caucetero Ariel Rodríguez difundió imágenes del procedimiento y reveló una versión que encendió la alarma: uno de los detenidos habría estado armado y habría amenazado a una mujer en pleno despliegue.