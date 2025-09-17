Tercer robo en una iglesia evangélica: ahora se llevaron las máquinas con las que hacían empanadas para recaudar fondos El pastor de la congregación, José Salinas, expresó su preocupación.

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a una comunidad religiosa de Albardón. Durante la noche de este martes, delincuentes ingresaron a la iglesia evangélica “Jesús es Rey”, ubicada en la entrada del departamento, y se llevaron las máquinas que utilizaban los fieles para elaborar empanadas que luego vendían con el fin de reunir dinero para la construcción del templo.

El pastor de la congregación, José Salinas, expresó su preocupación y señaló que este es el tercer robo que sufren en el lugar. “Con esfuerzo trabajando todos logramos empezar a construir y anoche sufrimos el tercer robo, pero esta vez se llevaron las máquinas con las que hacíamos empanadas para poder seguir adelante con la construcción”, relató.

Desde la iglesia pidieron públicamente que se investigue el hecho y que se revisen las cámaras de seguridad de la zona, especialmente las instaladas sobre Ruta 40, para poder dar con los responsables y recuperar los elementos sustraídos.