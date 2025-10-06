Tiene 25 años y está complicado porque lo acusan de haber violado a una joven que sufre esquizofrenia La chica es conocida de una hermana y quien era pareja del sospechoso. Un médico constató las lesiones del ataque y el relato de la denunciante es creíble para los psicólogos.

Tiene 25 años, no se le conoce trabajo y está preso, sospechado de haber cometido un delito grave: haber violado a una joven de 21 años que sufre ‘esquizofrenia paranoide’ el pasado 2 de enero. La chica es conocida de una hermana y la pareja del sospechoso.

Ramón Emiliano Herrera es defendido por Horacio Merino y serán los jueces Federico Rodriguez, Eugenio Barbera y Juan Gabriel Meglioli, quienes decidirán su suerte en el caso. Para el fiscal, Mariano Juárez Prieto, al cabo el juicio debe recibir un castigo de 15 años, porque hay pruebas clave contra este joven, como el informe del médico que constató las lesiones de la agresión sexual denunciada, el relato de la víctima y las pericias de los psicólogos, que respaldan sus dichos, dijeron fuentes judiciales.

Según la denuncia, Herrera había besado por la fuerza a esa joven al menos en una ocasión, para luego subir de nivel en su agresión sexual: el pasado 2 de enero, cuando la chica fue a bañarse, el sujeto la sorprendió, le sacó a la fuerza la ropa interior, le hizo ‘chupones’ y la violó, diciéndole que sería de él y de nadie más.

Para esa trama violenta fue percibida por un niño vecino, que corrió a avisarle al padre de esa joven que, a pesar de su discapacidad, puede desenvolverse sola, precisaron.

Luego, la joven le contó a una amiga sobre lo que le había pasado y el padre de esa otra joven le aconcejó denunciar. El 22 de enero pasado, Herrera fue formalmente imputado de haber atacado sexualmente a la chica, pero quedó libre. Eso sí, no debía acercarse ni molestar a la víctima, pero el 19 de marzo violó esas imposiciones, fue a la casa de la joven para amenazarla, diciéndole que no la dejaría en paz y que la esperaría a la salida de la escuela especial a la que concurre.

Desde entonces, está preso.