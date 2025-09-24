Tragedia en 25 de Mayo: confirman que la nena murió por las quemaduras y que el incendio en su precaria casa fue accidental Según fuentes judiciales, las pericias de Bomberos arrojaron que no hubo ningún atentado en la casa de la joven madre, aún grave, que está vinculada a un caso por venta de drogas en la cárcel de Chimbas. Y la autopsia reveló que la nena de 7 años falleció a causa de las quemaduras en su cuerpo.

La investigación para establecer qué originó un incendio en un precario inmueble del asentamiento Callejón Ruperto Martínez, en La Chimbera, 25 de Mayo, ya arrojó sus primeros datos ciertos.

Según fuentes judiciales, los peritos de Bomberos tienen casi cerrada la hipótesis de que no hubo ningún atentado u origen intencional de las llamas, y que todo indica que la causa de ese siniestro pudo ocasionarlo una vela con la que la joven madre de dos niños (una niña de 7 años y un varón de 1) se alumbraba en la vivienda, por falta de servicio eléctrico.

Además, la autopsia en el cuerpo de la pequeña, arrojó que murió como consecuencia de las quemaduras (no intoxicada) porque no pudo escapar a tiempo.

El grave episodio ocurrió alrededor de las 00.30 del martes. Y la posibilidad de un incendio causado a propósito, era algo que los investigadores al mando del fiscal, Sebastián Gómez, y el ayudante fiscal, Adrián Elizondo (UFI de Delitos Especiales) no descartaban porque la madre de la nena, Danisa Aveiro, había quedado el lunes formalmente imputada en la Justicia Federal por ser parte de una organización narco que involucraba a su pareja, el también mendocino Cristian Latorre, a otros 5 internos el Penal de Chimbas y a otras cuatro personas, en el comercio agravado de estupefacientes dentro de la institución carcelaria, un negocio que reportó cifras cercanas a los 600 millones de pesos en un año, según la investigación encarada por policías de Drogas Ilegales y de la Federal.

Cristian Latorre, su pareja Danisa Aveiro y sus hijos habian llegado de Mendoza a San Juan un año atrás y usurparon la casa en el asentamiento de La Chimbera, que era de una mujer que se había ido a vivir a Caucete, El joven cayó en diciembre pasado y por ahora la sospecha es que su pareja ingresaba cocaína al interior de la cárcel, para que él la vendiera en complicidad con otros cinco presos.