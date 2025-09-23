Tragedia en 25 de Mayo: una nena de 7 años murió durante un incendio La madre de la pequeña pudo sacar a su bebé de 1 año pero no logró rescatar a su pequeña de 7 años.

Durante la madrugada de este martes, una familia sufrió un trágico incendio en su vivienda pero la peor noticia fue el fallecimiento de una nena de 7 años, quien quedo atrapadas entre las llamas. Además, su madre y hermanito de 1 año quedaron hospitalizados en grave estado.

Según las fuentes, el hecho ocurrió en calle Ruperto Martínez, en La Chimbera, 25 de Mayo cuando por cuestiones que son de investigación, el fuego envolvió a la vivienda y en su interior estaba Danisa Aveiro, de 24 años, y sus dos hijos.

La joven mamá sacó a su bebé pero cuando intentó regresar a rescatar a su hija de 7 años, era tarde. Su pequeña murió.

Aveiro sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de su cuerpo y fue derivada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece en Terapia Intensiva con asistencia respiratoria. En tanto, su hijo fue trasladado al Hospital Rawson, diagnosticado con intoxicación por monóxido de carbono, quedando internado en observación.