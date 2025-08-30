Tragedia en la Ruta 40: dos jóvenes murieron en un brutal choque El trágico hecho se produjo en las primeras horas de este sábado.

En las primeras horas del sábado, dos jóvenes de 16 y 22 años, quienes iban en moto, protagonizaron un fuerte choque contra una camioneta en Ruta 40, en la localidad de en la localidad de Chaupihuasi, en el departamento San Blas de Los Sauces, La Rioja.

Según los medios locales, luego del impacto uno de los muchachos falleció en el acto mientras que el otro fue derivado al hospital San Nicolás de Aimogasta y murió allí.

El conductor de la camioneta fue identificado con el apellido Cano, de 43 años, oriundo de Tinogasta, Catamarca, quien fue sometido a un control de alcoholemia. Iba acompañado por una persona de apellido Díaz, de 20 años.

Los motociclistas iban a bordo de un rodado de 110cc, guiado por el menor de 16 años, de apellido Nievas y su acompañante de apellido Oviedo, de 22 años.