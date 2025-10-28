Tragedia en la Ruta 40: murió en un accidente Hugo Méndez, un reconocido veterano de Malvinas El vehículo en el que viajaba cayó a una hondonada de unos 200 metros

Un fatal accidente de tránsito ocurrido este lunes por la mañana en la Ruta Nacional 40, a la altura de Chacayco, conmocionó al norte neuquino. El vehículo en el que viajaba Hugo Méndez, veterano de la Guerra de Malvinas, despistó y cayó a una hondonada de unos 200 metros, provocando su fallecimiento en el acto.

Personal de la Policía del Neuquén y bomberos voluntarios trabajó en el lugar para rescatar el cuerpo y asegurar la zona, de difícil acceso por la pendiente pronunciada y la baja visibilidad. El rodado quedó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba y con severos daños estructurales. Las causas del siniestro son materia de investigación, aunque no se descarta que el conductor haya perdido el control en una curva cerrada del trazado montañoso.

La víctima fue identificada como Hugo Méndez, Soldado Convocado y Movilizado de la Guerra de Malvinas, oriundo de Cutral Co y radicado en Andacollo, donde mantenía estrechos vínculos con la comunidad y con otros veteranos. En su juventud había vivido en la calle Elordi de Cutral Co y cursado sus estudios en la Escuela N°119. En los últimos años llevaba una vida tranquila en el norte neuquino, siempre activo en la reivindicación de la causa Malvinas.

Desde la organización Soldado Convocado y Movilizado de la Guerra de Malvinas (SOLCOyM) confirmaron la noticia y adelantaron que Méndez será despedido con todos los honores en el Centro Cultural de Andacollo, con acompañamiento de la Municipalidad local. Sus compañeros de armas destacaron que fue “un referente y un ejemplo de compromiso con la Patria”, y que lo despedirán “con todos los honores”.

La muerte de Hugo Méndez generó profunda conmoción tanto en Andacollo como en Cutral Co, donde muchos lo recordaban como una persona humilde, solidaria y comprometida con la memoria de Malvinas.

Allegados lo describieron como “un compañero noble y comprometido, siempre presente con la bandera y con la palabra justa”. Su fallecimiento dejó un vacío entre quienes compartieron con él actos, homenajes y encuentros de veteranos.

Desde la Municipalidad de Andacollo manifestaron su pesar con un mensaje difundido en redes sociales: expresaron su “profundo dolor por el fallecimiento de Hugo Méndez, Veterano de Malvinas”, y destacaron que “fue un incansable militante de la Causa Malvinas, cuyos últimos años estuvieron dedicados a reivindicar a sus hermanos de armas”.

El comunicado recordó que “Hugo apareció tímidamente en un acto por nuestras Islas y desde entonces no faltó a ningún homenaje”, resaltando que “representó con orgullo a Andacollo en cada invitación provincial”. El texto concluye afirmando:

“Su partida nos duele a todos. Lo despedimos con la frente en alto y con gratitud por su inmenso legado. Por Malvinas, la causa tan argentina que nos hermana. Hasta siempre, querido Veterano Hugo Méndez”.