Tragedia en Misiones: ya son 8 las personas muertas en el accidente de colectivo de larga distancia que chocó y cayó a un arroyo El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 14. Otras 29 personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a hospitales.

Al menos ocho personas murieron luego de que un micro de larga distancia cayera a un arroyo tras chocar con un auto en Misiones.

El trágico episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

Hasta el momento se logró establecer que el colectivo de la empresa Sol del Norte impactó contra un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario, golpeó y rompió el guardarraíl, y terminó cayendo al arroyo Yazá.

De acuerdo al relato de varios testigos, en el momento del siniestro había una espesa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta.

Desde la madrugada la ruta permaneció totalmente interrumpida debido a las tareas de rescate que continúan en la zona.

Los medios locales especificaron que entre las víctimas fatales están el conductor del auto y pasajeros del micro. Se trata de seis hombres y dos mujeres.

Al lugar se trasladaron efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica.

Sumado a ello, equipos médicos del Ministerio de Salud Pública asistieron y trasladaron a los heridos a los hospitales locales. Por el momento se informó que 29 personas debieron ser trasladadas al Hospital SAMIC de Oberá y otros cuatro al hospital de Campo Viera con diversas heridas.

Cómo fue el accidente

Alrededor de las 4:30 horas, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.