Tragedia en Santa Lucía: el casero de una finca murió tras un incendio La víctima tenía 61 años.

Un obrero rural de 61 años fue hallado sin vida dentro de su vivienda en Santa Lucía, luego de que se produjera un incendio en el interior del domicilio. La víctima fue identificada como José Luis Domínguez, quien trabajaba como casero en una finca de cultivo de olivos propiedad de la familia Sillero.

El hecho ocurrió entre la noche del domingo y el mediodía de este lunes en una casa ubicada en Avenida Benavidez 5025 este. El hallazgo se produjo cuando el hijo de Domínguez, preocupado porque no lograba comunicarse con él, se acercó al lugar y vio que salía humo por las aberturas. Con ayuda de un vecino, forzó la puerta y al ingresar se encontró con la vivienda llena de humo, hollín y electrodomésticos derretidos. En el baño estaba el cuerpo sin vida de su padre, tendido boca arriba y parcialmente quemado.

Bomberos acudieron para sofocar un foco ígneo que aún persistía en la zona de la cocina. Según los peritajes, el incendio se habría originado por un cortocircuito en un enchufe donde estaban conectados varios electrodomésticos. El fuego no se expandió completamente, pero el humo y el hollín afectaron todas las dependencias de la casa.

La médica legista revisó el cuerpo y determinó que presentaba quemaduras y signos de inicio de putrefacción, aunque no había indicios de violencia ni de criminalidad externa. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

En la investigación intervienen los fiscales Francisco Micheltorena y Francisco Nicolía, junto al ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, con personal de Criminalística, Brigada y Bomberos trabajando en el lugar.