Tragedia en una ruta: murió Jorge Luis Ortíz luego de perder el control de su auto y volcar El siniestro no le dio oportunidad al hombre.

Otro trágico accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes sobre la Ruta Nacional N° 64, a la altura del ingreso a la localidad de Los Altos, en el departamento Santa Rosa, en Catamarca, donde un joven perdió la vida luego de protagonizar un violento vuelco. El siniestro ocurrió en las primeras horas del día y tuvo como único vehículo involucrado a un Chevrolet Corsa que circulaba en sentido norte a sur. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor —que viajaba solo— y que fue identificado como Jorge Luis Ortíz, perdió el control del rodado por causas que aún se investigan, lo que provocó que el automóvil diera varios tumbos antes de detenerse a un costado de la calzada.

Tras el aviso de otros automovilistas que transitaban por la zona, se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía local, personal de Tránsito Municipal y agentes sanitarios, quienes constataron el fallecimiento del conductor. Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima, a la espera de la comunicación oficial a sus familiares. Las autoridades intervinientes trabajan para determinar las circunstancias exactas del siniestro, aunque no se descartan factores como el exceso de velocidad, una maniobra brusca o el mal estado del camino en algunos sectores.

En el sitio trabajaron peritos de Criminalística, quienes realizan las mediciones correspondientes y levantan rastros que permitan reconstruir la dinámica del accidente. Al mismo tiempo, personal de Tránsito Municipal mantiene parcialmente restringida la circulación vehicular en ese tramo de la Ruta 64, mientras se desarrollan las tareas de remoción del vehículo y limpieza de la calzada.

Desde las autoridades se solicita a los conductores circular con máxima precaución, especialmente en horas de la mañana, cuando la visibilidad suele verse reducida por neblina o humedad. Vecinos de la zona señalaron que ese sector de la ruta suele registrar un alto flujo vehicular, dado que conecta distintas localidades del Este provincial, y pidieron mayor presencia policial y señalización preventiva para evitar nuevos siniestros.

El cuerpo del joven fue trasladado para la correspondiente autopsia médico legal, mientras que la Fiscalía de Instrucción de Santa Rosa dispuso el inicio de una causa penal bajo la carátula de “siniestro vial con víctima fatal”, con intervención de la Comisaría de Los Altos.

El hecho generó conmoción entre los habitantes del lugar, donde el tránsito permaneció interrumpido por varios minutos hasta que las autoridades lograron liberar parcialmente la vía. Se espera que en las próximas horas se difunda la identidad del fallecido y los resultados preliminares de las pericias.