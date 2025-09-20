Tragedia: un ciclista se estrelló contra un muro bajando el paredón y falleció Personal policial se encuentra trabajando en el lugar. No descartan que las fuertes ráfagas de viento Zonda hayan provocado la caída del hombre.

Un hombre falleció este sábado en la zona del Dique de Ullum. La tragedia ocurrió en horas de la tarde en Ruta 60, precisamente en la zona de descenso del paredón. El ciclista sufrió una caída, se estrelló contra uno de los muros y el golpe fue letal, perdiendo la vida en el lugar.

Personal policial y de la UFI Delitos Especiales trabajan en el lugar, si bien no dieron a conocer la identidad del fallecido, se trataría de una persona de entre 50 y 60 años de edad.

Según las primeras informaciones, las fuertes ráfagas de viento Zonda podrían haber sido el desencadenante para la tragedia. Es que el ciclista se encontraba descendiendo en su bici cuando sufrió la caída letal.