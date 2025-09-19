Tragedia y misterio en un icono turístico: hallan el cuerpo de un hombre Aparentemente se precipitó y se desnucó

La policía de Misiones tomó conocimiento de la existencia de un cuerpo en la zona del salto mariposa en cercanías al Hito de las Tres Fronteras en Puerto Iguazú, informó diario El Territorio. En el lugar trabajo criminalística tratando de determinar que habría provocado la caída el hombre. En un trabajo conjunto con Bomberos Voluntarios de Iguazú y Prefectura Naval Iguazú retiraron el cuerpo del lugar y fue trasladado a la morgue. El Magistrado interviniente dispuso su traslado a autopsia.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que alrededor de las 12:30 de ayer, fueron solicitados por la Policía de la Provincia para la extracción de un cuerpo en el Salto Mariposa. Una dotación se dirigió al Puerto y, junto a Prefectura Naval Argentina, se trasladaron hasta el lugar de difícil acceso donde tras las pericias procedieron al traslado en lancha hasta el puerto local y luego a la morgue del hospital Marta Schwarz.

A media tarde la policía identificar el cuerpo como Fernández Campon Francisco, (50), el medico policial determino en base a los primeros análisis que el cuerpo presentaba traumatismo encéfalo craneano con pérdida de masa encefálica. El magistrado interviniente ordeno la autopsia.

Según fuentes consultadas el hombre residía en Iguazú hace unos 18 meses aproximadamente, en la zona del puerto local. Es oriundo de Buenos Aires y la policía esta trabajando para dar con los familiares.