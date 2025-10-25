Trágico accidente se cobró la vida de Pablo Buttini Murió un hombre de 51 años tras caer de un molino en General Alvear

Un trágico accidente ocurrió este sábado en Bowen, General Alvear, donde un hombre de 51 años falleció tras caer desde aproximadamente **diez metros de altura** mientras realizaba tareas de mantenimiento en un molino de una estancia rural, informó diario Los Andes.

La víctima fue identificada como Pablo Buttini, domiciliado en calle Lugones al 855 de San Rafael. Según el testimonio de su hermano, Ariel Buttini, Pablo había subido solo a la parte superior del molino para intentar sostenerlo y evitar que girara debido a los fuertes vientos que azotaban la zona.

En ese momento, una soga se habría enredado, provocando que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas al suelo. Personas que se encontraban cerca intentaron asistirlo, pero cuando llegó la ambulancia del centro de salud local, los médicos constataron su fallecimiento.

La fiscalía de turno dispuso las medidas de rigor y ordenó el traslado del cuerpo para las pericias correspondientes, mientras se investiga el accidente laboral.