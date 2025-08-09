En un allanamiento en una vivienda al sur de la Ruta 351, en San Carlos, la policía de Sarmiento recuperó aves autóctonas y detuvo a la persona que vivía en el lugar.
Fueron secuestradas dos Gallaretas escudete rojo(Tagua), dos estructuras metálicas y 3 boleadoras. Las aves fueron entregadas a Medio Ambiente de la provincia.
En tanto que, cumpliendo otra medida judicial, en una casa del Barrio Sarmiento 3 se realizó un allanamiento donde secuestraron 2 loros barranqueros, un comesebo andino y tres jilgueros. Los ejemplares también fueron entregados a personal de Medio Ambiente.
Por otra parte, en el lugar se elementos denunciados como robados el 4 de agosto en Comisaría 8°, tales como una máquina de soldar marca Halley, una amoladora marca Daewoo y una llave de mano francesa marca Metz. No hubo detenidos y se dispuso notificar a los propietarios del inmueble las acciones que realizaron los uniformados en el lugar, bajo orden judicial.