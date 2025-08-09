Tras dos allanamientos recuperaron 8 aves autóctonas y detuvieron a un hombre En la localidad de San Carlos y luego en el Barrio Sarmiento 3 fueron rescatadas los ejemplares y además encontraron objetos denunciados como robados la semana pasada.

En un allanamiento en una vivienda al sur de la Ruta 351, en San Carlos, la policía de Sarmiento recuperó aves autóctonas y detuvo a la persona que vivía en el lugar.

Fueron secuestradas dos Gallaretas escudete rojo(Tagua), dos estructuras metálicas y 3 boleadoras. Las aves fueron entregadas a Medio Ambiente de la provincia.

En tanto que, cumpliendo otra medida judicial, en una casa del Barrio Sarmiento 3 se realizó un allanamiento donde secuestraron 2 loros barranqueros, un comesebo andino y tres jilgueros. Los ejemplares también fueron entregados a personal de Medio Ambiente.

Por otra parte, en el lugar se elementos denunciados como robados el 4 de agosto en Comisaría 8°, tales como una máquina de soldar marca Halley, una amoladora marca Daewoo y una llave de mano francesa marca Metz. No hubo detenidos y se dispuso notificar a los propietarios del inmueble las acciones que realizaron los uniformados en el lugar, bajo orden judicial.