Tras la sobreventa del show de Q’Locura el organizador deberá pagar una millonaria multa Se trata de Pablo Sanguedolce, quien tiene 5 días para apelar el fallo del juez de Faltas Marcelo Espósito.

Un juez de faltas dictaminó que el empresario Pablo Sanguedolce tendrá que pagar una multa de $11.000.000 y cumplir 100 horas de trabajo comunitario tras sobreventa de entradas en el recital de Q’ Lokura en el Estadio Aldo Cantoni.

La resolución lleva la firma del juez Marcelo Espósito y se basó en que según lo acreditado en la causa dentro del estadio había más de 8.000 personas, cuando la capacidad máxima habilitada por bomberos es 4.330.

La causa se inició tras los incidentes sucedidos el martes 8 de julio de 2025 cuando la banda Q’ Lokura se presentó en San Juan y hubo denuncias de sobreventa de entradas y gran aglomeración de público.